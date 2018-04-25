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Грабят народ со скоростью пылесоса: крупнейший судостроительный завод на Украине пустят с молотка
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    Грабят народ со скоростью пылесоса: крупнейший судостроительный завод на Украине пустят с молотка

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    Грабят народ со скоростью пылесоса: крупнейший судостроительный завод на Украине пустят с молотка

    Николаев, 25 апреля. На Украине выставлены на продажу имущество и земля крупнейшего Николаевского судостроительного завода, который входит в состав государственного концерна «Укроборонпром». Причина проста: руководство завода не нашло иного способа ликвидировать задолженность по зарплате.

    Участок площадью около 7 гектаров выставлен на продажу вместе с расположенными на нем зданиями завода. При этом цена лота составит около 52,3 млн гривен — всего 2 млн долларов. Как отметил генеральный директор предприятия, корпуса которого будут распроданы структурным предприятием Минобороны Украины «СЕТАМ», «объект имеет огромные перспективы, как в плане офисной застройки, так и как производственная или складская площадка».

    «Бывшая гордость промышленности СССР — Николаевский судостроительный остался без заказов. Гигант идет с молотка. Временщики грабят украинский народ со скоростью пылесоса», — прокомментировал происходящее бывший депутат Верховной рады Вадим Колесниченко.

    Грабят народ со скоростью пылесоса: крупнейший судостроительный завод на Украине пустят с молотка

    Напомним, до наступившего в 2008 году глобального экономического кризиса Николаевский судостроительный завод успешно работал и выполнял заказы даже для зарубежных компаний. После вступления Украины в ВТО завод прекратил строительство судов и выполнял только ремонт. После Евромайдана положение завода существенно ухудшилось, из-за чего завод вынужден был перейти на «военные заказы» — производство печек-«буржуек» для ВСУ.

    Автор: Валентин Меликов
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