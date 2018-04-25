Дворкович ответил на вопрос о риске инфляции из-за проведения ЧМ-2018 в России

Москва, 25 апреля. Чемпионат мира по футболу, который состоится грядущим летом в России, значительно не отразится на инфляции в стране. Об этом в среду заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Никакого существенного эффекта на инфляцию не будет. Расходы, которые были сделаны, были растянуты во времени, и в общем объеме это не такая уж существенная часть, тем более это были продуктивные инвестиции, не создающие инфляционное давление на потребительском рынке», — убежден он.

Дворкович добавил, что подготовка к футбольному турниру дала положительные моменты для социально-экономического развития страны, передает ТАСС.

Напомним, Банк России минувшей осенью допускал временное форсирование инфляции в регионах, принимающих матчи мундиаля, на фоне роста потребительского спроса.

Ранее консалтинговая фирма McKinsey рассказала о том, что чемпионат мира по футболу увеличит российский валовой внутренний продукт (ВВП) на 1% за счет вложения денежных средств в подготовку и проведение мероприятия.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.