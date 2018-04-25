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Водителя, укусившего за ногу инспектора ДПС, будут судить по уголовной статье
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    Водителя, укусившего за ногу инспектора ДПС, будут судить по уголовной статье

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    Водителя, укусившего за ногу инспектора ДПС, будут судить по уголовной статье
    Кемерово, 25 апреля. На водителя, укусившего за ногу инспектора ДПС, заведено уголовное дело

    Уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» завели на водителя в Новокузнецке. Он обвиняется в том, что укусил за ногу инспектора ДТП.

    «Примечательно, что своей вины мужчина не признает и утверждает, что стал жертвой наговоров со стороны сотрудников ГИБДД, которые применяли к нему насилие, однако данные обстоятельства опровергаются имеющейся у следствия видеозаписью», — сообщили в Следственном комитете.

    Как сообщает «Газета Кемерова», при задержании нетрезвый мужчина громко кричал, сопротивлялся задержанию, пытался выбить окно патрульной машины и укусил инспектора ГИБДД за ногу.
     

    Автор: Софья Куликова
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