Полиция Испании задержала президента одного из клубов Ла Лиги

Мадрид, 25 апреля. Президент испанского футбольного клуба «Лас-Пальмас» Мигель Анхель Рамирес задержан в аэропорту на Канарских островах. Его подозревают в уклонении от выполнения социальных обязательств по делу от 2014 года.

Рамирес платил сотрудникам клуба Ла Лиги сумму меньше зафиксированной в договоре, пишут испанские СМИ. Президент «Лас-Пальмаса» появится в суде уже в четверг.

BREAKING - Las Palmas president Miguel Angel Ramirez arrested at Gran Canaria airport this morning #UDLP https://t.co/Y2N8pcmX9V pic.twitter.com/zwJx8YTHWp — footballespana (@footballespana_) April 25, 2018

Отметим, «Лас Пальмас» является аутсайдером чемпионата Испании. По всей видимости, следующий сезон команда с Канарских островов начнет во втором по силе дивизионе.