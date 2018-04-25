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Полиция Испании задержала президента одного из клубов Ла Лиги
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    Полиция Испании задержала президента одного из клубов Ла Лиги

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    Полиция Испании задержала президента одного из клубов Ла Лиги

    Мадрид, 25 апреля. Президент испанского футбольного клуба «Лас-Пальмас» Мигель Анхель Рамирес задержан в аэропорту на Канарских островах. Его подозревают в уклонении от выполнения социальных обязательств по делу от 2014 года.

    Рамирес платил сотрудникам клуба Ла Лиги сумму меньше зафиксированной в договоре, пишут испанские СМИ. Президент «Лас-Пальмаса» появится в суде уже в четверг.

    Отметим, «Лас Пальмас» является аутсайдером чемпионата Испании. По всей видимости, следующий сезон команда с Канарских островов начнет во втором по силе дивизионе. 

    Автор: Федор Веснин
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