«Нижегородский Чикатило» обвиняет в своих преступлениях сотрудников МВД

В Федеральное агентство новостей направлено письмо-обращение известного «Нижегородского Чикатило» — 45-летнего Владимира Жукова, отбывающего пожизненное заключение за преступления против 14 детей, к президенту России. В нем преступник, насиловавший, пытавший и убивавший детей, раскаялся в своих преступлениях и утверждает, что большая часть из них не была бы совершена, если бы сотрудники МВД выполняли свою работу. По словам Жукова, его дважды задерживали на улице за то, что приставал к детям и оба раза отпускали. Причем первое задержание было до того, как он в первый раз убил.

Дело инженера-системотехника прогремело в 2007 году, когда в Нижнем Новгороде был арестован насильник и убийца детей 7-12 лет. Его преступления были настолько жестокими, что Жукова сразу окрестили «Нижегородским Чикатило» или «гастролирующим маньяком». До сих пор не известно точное количество изнасилованных и убитых им детей, поскольку мужчина совершал преступления не только в Нижегородской области, но и в командировках — Новосибирске, Ярославле. Сам убийца постоянно меняет свои показания, в общей сложности он признался порядка в 30 преступлений, но на момент суда были доказаны только 11 изнасилований и 3 убийства. Периодически, уже в колонии, Жуков дает новые признания — по Петербургу и другим городам.

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В феврале 2018 года Владимир Жуков решил в очередной раз покаяться, но при этом обвинил в своих преступлениях также и сотрудников МВД, которые отпускали его. В своем покаянном письме Жуков признается, что все началось с простого любопытства — в интернете он случайно нашел детское порно, после чего плотно «подсел» на него. Сам он сравнивает это с зависимостью от наркотика.

«Ужесточая наказание за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, к сожалению, невозможно остановить это явление, поскольку пагубную страсть можно сравнить с наркотической ломкой. А может ли человек, употребляющий наркотики, думать о каких-то последствиях? Нет, он думает лишь о том, как усмирить плоть при помощи очередной дозы яда», — пишет извращенец.

После ареста Жукова была проведена судебно-медицинская экспертиза, где врачи нашли у него психические отклонения — «педофилия с садистским механизмом», но признали вменяемым.

Жуков работал начальником сектора Нижегородского филиала российского подразделения международной компании-оператора связи. Первые преступления Жуков начал совершать в 1999 году. А к 2003 году весь Нижний Новгород уже знал о том, что в области орудует опасный маньяк. Фотороботом Жукова (одной из выживших жертв удалось достаточно точно описать его) были завешаны все столбы города. Но, по словам преступника, это не помогло. Более того, его дважды ловили в тот момент, когда он приставал к детям и дважды отпустили. Вот, что пишет сам маньяк:

«В 2003 году в Новосибирске (Жуков часто ездил в командировки по работе — прим. ФАН) я пытался заговорить с школьницей недалеко от учебного заведения, но кто-то из бдительных граждан это приметил и сообщил в милицию. Меня задержали, привезли в одно из РОВД города Новосибирска, но даже не посадили в клетку, а заведя в здание РОВД, подвели к дежурной части, где дежурный спросил меня, что я делаю возле школы? На что я ответил, что хотел взять у девочки интервью для детского интернет-сайта. После чего милиционер проверил мои данные (что я не в розыске), и меня просто отпустили!!! Даже не потрудившись посмотреть в Интернете, есть ли такой сайт».

Второй раз извращенец, по его словам, был задержан в Большемурашкинском районе Нижегородской области в 2005 году. Жуков приставал на пляже к двум школьницам. Опять бдительные граждане сообщили в МВД, извращенца задержали и доставили в местный РОВД. Педофил опять представил ту же легенду с детским сайтом, а потом по мнению Жукова, произошла нелепая история.

«Там меня попросили пройти в кабинет, где провели со мной непродолжительную беседу разъяснительного характера о том, что анкетирование детей допускается только с разрешения родителей. Убедившись, что в розыске я не нахожусь, т.е. мои данные отсутствуют в списке разыскиваемых лиц, меня отпустили. Почему я сказал, что это нелепая история? Дело в том, что в период описываемых мной событий весь город был в моих фотографиях (фотороботах) с надписью «разыскивается»!!! И прямо там, в милиции, я видел свое «фото» на стене, причем фоторобот был почти неотличим от оригинала».

Копия письма была направлена в Генеральную прокуратуру, там его рассмотрели, но не нашли оснований для прокурорского реагирования.