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Российский Красный Крест собирает средства для помощи пострадавшим в Сирии
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    Российский Красный Крест собирает средства для помощи пострадавшим в Сирии

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    Российский Красный Крест собирает средства для помощи пострадавшим в Сирии

    Москва, 25 апреля. Российский Красный Крест объявил о начале сбора гуманитарной помощи для помощи пострадавшим в Сирии. Об этом сообщается на сайте организации.

    Отмечается, что сбор был объявлен в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в Сирийской Арабской Республике и руководствуясь принципами Красного Креста и Красного Полумесяца. Как добавили в организации, собранные средства будут перечислены отделению движения Красный Полумесяц в Сирии.

    Затем эти деньги пойдут на гуманитарную помощь пострадавшим в Сирии. Как добавили в Красном Кресте, гуманитарные потребности населения, в связи с продолжающимся уже более семи лет кризисом, растут. При этом сотрудники Красного Креста работают в гуманитарных коридорах и центрах временного размещения населения в Сирии.

    Ранее сообщалось, что российские военные доставили жителям Восточной Гуты 8,5 тонны гумпомощи.

    Российский Красный Крест собирает средства для помощи пострадавшим в Сирии

    Автор: Анна Иванова
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