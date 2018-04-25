Российский Красный Крест собирает средства для помощи пострадавшим в Сирии

Москва, 25 апреля. Российский Красный Крест объявил о начале сбора гуманитарной помощи для помощи пострадавшим в Сирии. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что сбор был объявлен в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в Сирийской Арабской Республике и руководствуясь принципами Красного Креста и Красного Полумесяца. Как добавили в организации, собранные средства будут перечислены отделению движения Красный Полумесяц в Сирии.

Затем эти деньги пойдут на гуманитарную помощь пострадавшим в Сирии. Как добавили в Красном Кресте, гуманитарные потребности населения, в связи с продолжающимся уже более семи лет кризисом, растут. При этом сотрудники Красного Креста работают в гуманитарных коридорах и центрах временного размещения населения в Сирии.

Ранее сообщалось, что российские военные доставили жителям Восточной Гуты 8,5 тонны гумпомощи.