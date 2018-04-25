Россия и Турция обсудили в Анталье сотрудничество в области ОПК

Анкара, 25 апреля. Делегации РФ и Турции обсудили на полях авиасалона Eurasia Airshow в Анталье двусторонние проекты в области оборонной промышленности, заявил представитель турецкой оборонной компании Aselsan Бурак Айароглу.

Русско-турецкие отношения по линии оборонной промышленности активно развиваются. Делегации обеих стран приняли участие в заседании по развитию сотрудничества в области ОПК, в ходе которого обсуждались текущие проекты, рассказал Бурак Айароглу.

«Уже не первый год мы работаем с россиянами над проектом систем ночного видения и электрооптических приборов. Есть проекты, над которыми наши страны усиленно работают, но это пока коммерческая тайна», — отметил он, пишет РИА Новости.

Айароглу добавил, что есть ряд проектов, которые непосредственно интересуют корпорацию Aselsan и других игроков рынка. Отдельно стоят проекты, которые обсуждаются на высшем уровне.