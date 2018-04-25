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Ушел из жизни выдающийся американский джазмен Боб Дороу
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    Ушел из жизни выдающийся американский джазмен Боб Дороу

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    Ушел из жизни выдающийся американский джазмен Боб Дороу

    Нью-Йорк, 25 апреля. В США в возрасте 94 лет скончался композитор и джазмен Боб Дороу. По информации CNN, в прошлом году у выдающегося музыканта нашли рак, что также подтвердила дочка Дороу — Корин Вулф.

    Композитор исполнял музыку в жанрах кул-джаз и бибоп. За всю свою музыкальную карьеру он выпустил около 30 альбомов. В 1956 году вышла его дебютная пластинка Devil May Care. Музыкант получил широкую известность благодаря участию в детском образовательном шоу Schoolhouse Rock! и песне Three Is a Magic Number («Три — это магическое число»). В ней он рассказывает о том, как часто оно встречается в жизни людей.

    Кроме того, композитор активно сотрудничал с такими звездами джаза, как Блоссом Дири и Майлз Дэвис.

    Напомним, несколько дней назад в Воронеже скончался экс-бас-гитарист известной рок-группы «Сектор газа» Сергей Тупикин

    Автор: Тимур Румянцев
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