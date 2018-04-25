«Тихий убийца у берегов США»: эксперт рассказал о российском оружии «Судного дня»

Ядерные боеголовки, устанавливаемые на российских подводных беспилотниках, могут в одночасье стирать с лица земли прибрежные города, сообщает издание Business Insider.

В данном случае речь идет о российском проекте беспилотной атомной подводной лодки «Статус-6», который в западной прессе обозначается как оружие «Судного дня». При этом подводному беспилотнику приписывается возможность нести ядерные боеголовки мощностью в 50 мегатонн (для примера: бомба «Малыш», сброшенная в 1945 году на японский город Хиросима, имела суммарную мощность в 18 килотонн ТНТ).

По данным издания, ядерный заряд мощностью в 50 мегатонн, подорванный близ прибрежной зоны, вызовет цунами, сравнимое с волной, появившейся во время землетрясения в Японии в марте 2011 года. То есть высота волны может достигать ста и больше метров. Не стоит также забывать и о том, что на города прибрежной зоны обрушится поток облученной морской воды.

Если бы взрыв произошел у берегов таких городов, как Лос-Анджелес или Сан Диего, то разрушительный эффект от ядерных осадков оказался бы еще сильнее из-за морского ветра.

«Не зря американцы напряглись, ведь в своем обращении к Федеральному собранию, президент Владимир Путин говорил, что подводный беспилотник «Посейдон» (тогда он еще не имел названия) не ограничен по дальности действия. Другими словами, его ядерный реактор позволяет обходить все заслоны и средства обнаружения, что дает ему возможность в любом случае прибыть к месту назначения. Следовательно, мы говорим о высочайшей эффективности устройства: «Посейдон» способен заныривать на глубину более 1000 метров, может сканировать рельеф дна и идти практически бесшумно и незаметно для средств обнаружения противника. Это действительно тихий убийца у берегов США», — сообщил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

При этом военный аналитик подчеркивает, что в настоящее время у американской стороны нет средств противодействия подобным устройствам, что делает неотвратимым подрыв ядерного заряда у их берегов в случае мирового противостояния России и США. А это, в свою очередь, оправдывает название оружие «Судного дня».

«Действительно, берег американского континента остается уязвимым для подобного вида вооружения. Хорошо, что в США это поняли, ведь, может быть, теперь они перестанут угрожать другим странам, станут чуть сговорчивей и перестанут бахвалиться тем, что ядерная кнопка у них самая большая», — заключил эксперт.

Напомним, 1 марта в своем послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о новых видах вооружений, созданных российскими инженерами. Среди представленной техники были беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине и на межконтинентальную дальность; крылатые ракеты с ядерной силовой установкой, гиперзвуковые планирующие боевые блоки с ядерным зарядом, а также гиперзвуковые крылатые ракеты.