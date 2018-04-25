Слабых бьют, с сильными считаются: эксперт рассказал, почему США не смогут обойти вето РФ в Совбезе ООН

Западные страны намерены обойти право вето России в Совбезе ООН при рассмотрении вопроса о вероятном применении химоружия в Сирии. Бывший советский дипломат в США Николай Платошкин уверен, что эта очередная хитрость Запада не пройдет.

Как сообщает The Guardian, обойти российское право вето в Совбезе ООН Запад попробует с помощью принятой в 1950 году резолюции ГА ООН «Единство в пользу мира», позволяющей передать вопрос на голосование Генассамблее. Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин, США и так давно обходят российское вето.

«К сожалению, американцы давно обходят наше вето в Совбезе ООН. Они что, требовали решение Совета безопасности, когда громили Ирак? Нет, потому что понимали, что им ничего не светит. А сейчас они наносили удар по нашему союзнику — Сирии. Разве они просили резолюцию Совбеза? Тоже нет, прикрываясь словами, что Россия будет блокировать», — напомнил бывший советский дипломат в США.

По словам Николая Платошкина, попытка Запада передать решение по Сирии Генассамблее ООН, чтобы миновать вето России, не пройдет, потому что, по Уставу ООН, Генассамблея не принимает решения обязательного характера.

«Решения Генассамблеи принимаются по уставным вопросам и только двумя третями голосов. Это вопросы, например, по приему новых членов в ООН, но не вопросы конкретных стран — Сирии, Ливии и т.д.», — пояснил дипломат.

Учитывая, что американцы так и так игнорируют Совет безопасности ООН, когда им это нужно, Николай Платошкин видит для России только один единственно верный сценарий поведения.

«Нам надо быть сильными и вооружать наших союзников. Вот это единственный неубиенный козырь, который заставит американцев не лезть не в свое дело. Возьмите Северную Корею. Эта маленькая страна испытала ядерное оружие, и теперь Трамп готов с ними говорить. То есть он боится к ним соваться. Пожалуйста, пусть идет в Совбез, пусть Совбез даже что-то решит. Но он сам побоится что-то делать с КНДР», — заметил завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета.

Николай Платошкин констатировал, что таковы современные реалии.