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Сирия: ВКС РФ нанесли удары по боевикам после атаки дронов на авиабазу Хмеймим
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    Сирия: ВКС РФ нанесли удары по боевикам после атаки дронов на авиабазу Хмеймим

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    Сирия: ВКС РФ нанесли удары по боевикам после атаки дронов на авиабазу Хмеймим

    Дамаск, 25 апреля. Авиация ВКС РФ нанесла серию ударов по позициям террористов в провинциях Идлиб и Хама в ответ на попытку боевиков атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar со ссылкой на военный источник.

    Ранее стало известно, что боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников. По данным Минобороны РФ средства противовоздушной обороны на авиабазе Хмеймим, обнаружили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата боевиков, которые двигались к месту базирования ВКС РФ.

    По данным источника, сразу после попытки нападения на Хмеймим ВКС РФ нанесли серию авиаударов по объектам и позициям боевиков, расположенным в сирийских провинциях Хама и Идлиб. В результате авиаударов были уничтожены укрепрайоны и инфраструктура боевиков в нескольких районах провинций Идлиб и Хама.

    Автор: Алексей Громов
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