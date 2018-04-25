Стройки века в короткие сроки: российские строители откроют Соборную мечеть в Крыму к 2019 году

Крупные стройки в российском Крыму можно описать одной фразой: «Можем, когда захотим». Немцы, которые строят свой аэропорт в Берлине уже десять лет, с удивлением наблюдают за тем, как русские построили роскошный новый терминал в Симферополе за два года. Крымский мост — сложнейший инфраструктурный объект — должен был открыться к декабрю 2018 года, но первые автомобили проедут по нему уже в мае. Ровно год назад корреспонденты Федерального агентства новостей побывали на строительстве Соборной мечети в Симферополе, в тот момент там шла гидроизоляция фундамента.

В апреле 2018 года мы приехали сюда снова, чтобы показать читателям ФАН масштабы стройки: 90% бетонных работ завершены, уже готовы четыре минарета, почти закончен главный купол, а строители уверены в том, что в 2019 году культовое здание откроется для мусульман Крыма.

Крымские татары мечтали о такой мечети многие годы, но при украинской власти мечети в Крыму не строили, да и вообще власти строили, в основном, не для народа, а для себя. В Симферополе много лет символически собирали камни для строительства: мусульмане несли по камню от каждого члена семьи в надежде когда-нибудь все-таки заложить их в фундамент мечети.

Гипотетическое «однажды» стало реальным, когда в 2014 году, после перехода Крыма в состав России, Владимир Путин встретился с муфтием хаджи Эмирали Аблаевым и, выслушав просьбу крымских татар, пообещал, что мусульмане Крыма получат долгожданное здание. По словам депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, многие крымские татары, редко участвовавшие в выборных процессах в Крыму до воссоединения полуострова и РФ, пришли на российские выборы президента в марте 2018 года (проголосовала 81 тысяча крымских татар — прим. ФАН) в знак благодарности за строительство мечети для мусульман Крыма.

Россия выделила два миллиарда рублей на строительство комплекса на Ялтинской улице. По проекту крымского архитектора Юнуса Идрисова здесь строят основное здание на 5000 человек с куполом весом в 200 тонн и внутренний двор с колоннадами и шадирваном — местом для омовения перед совершением намаза. У мечети четыре минарета высотой 50 метров, сейчас в них уже монтируют винтовые лестницы. Рядом расположится административное здание для муфтията и гостевой комплекс.

Внешне Соборная мечеть, которая станет крупнейшей в Восточной Европе, будет напоминать другие мусульманские храмы в крымскотатарском стиле и здания Османского стиля, возведенные в эту эпоху на территории полуострова. Она будет напоминать мечеть Джума-Джами в Евпатории — творение главного османского зодчего и инженера XVI века Ходжи Синана.

Знаменитый архитектор руководил возведением 73 мечетей в нескольких провинциях Османской империи, мусульманских начальных школ, акведуков, спроектировал бани Роксоланы и ее мавзолей, а его ученики строили Голубую мечеть в Стамбуле, Старый мост в Мостаре и легендарный Тадж-Махал. Историки считают, что мечеть в Евпатории стала миниатюрной проекцией собора Святой Софии в Константинополе (ныне — мечеть Ая-Софья в Стамбуле) на крымские пейзажи и, значит, новая Соборная мечеть в Симферополе будет архитектурным потомком этого храма.

Строительство мечети было ускорено, чтобы открыть ее к пятилетию указа Владимира Путина о реабилитации репрессированных народов Крыма, в том числе крымских татар. По планам строителей, 21 апреля 2019 года здание будет полностью готово к приему верующих.

«Сейчас работаем круглосуточно в две смены. — рассказал ФАН сотрудник «Монолит Констракшн» Григорий Акопов, — Ведутся бетонные работы по монтажу опалубки главного купола и четырех минаретов, строится фонтан, внутри минаретов уже варят винтовые лестницы. Большой объем работ ведется в подвальных помещениях: это устройство перегородок, штукатурные работы, полы, котельные внутри здания, электрощитовые... Бетонные работы на 90% завершены, остались трудоемкие работы, но мы уже находимся на самом завершающем этапе, так что сдадим здание в срок. Такой культовый объект хочется построить не только быстро, но и с максимальным качеством, чтобы потом не стыдно было говорить детям, что ты строил эту мечеть».

На базе Соборной мечети также предполагается открыть исламский университет, который станет своеобразным конфессиональным заслоном на пути многочисленных исламистских группировок, пытающихся вести агитационную работу в отношении крымско-татарской молодежи.