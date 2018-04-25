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Стройки века в короткие сроки: российские строители откроют Соборную мечеть в Крыму к 2019 году
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    Стройки века в короткие сроки: российские строители откроют Соборную мечеть в Крыму к 2019 году

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    Стройки века в короткие сроки: российские строители откроют Соборную мечеть в Крыму к 2019 году

    Крупные стройки в российском Крыму можно описать одной фразой: «Можем, когда захотим». Немцы, которые строят свой аэропорт в Берлине уже десять лет, с удивлением наблюдают за тем, как русские построили роскошный новый терминал в Симферополе за два года. Крымский мост — сложнейший инфраструктурный объект — должен был открыться к декабрю 2018 года, но первые автомобили проедут по нему уже в мае. Ровно год назад корреспонденты Федерального агентства новостей побывали на строительстве Соборной мечети в Симферополе, в тот момент там шла гидроизоляция фундамента.

    фундамент мечети в 2017 году

    В апреле 2018 года мы приехали сюда снова, чтобы показать читателям ФАН масштабы стройки: 90% бетонных работ завершены, уже готовы четыре минарета, почти закончен главный купол, а строители уверены в том, что в 2019 году культовое здание откроется для мусульман Крыма.

    мечеть сейчас

    Крымские татары мечтали о такой мечети многие годы, но при украинской власти мечети в Крыму не строили, да и вообще власти строили, в основном, не для народа, а для себя. В Симферополе много лет символически собирали камни для строительства: мусульмане несли по камню от каждого члена семьи в надежде когда-нибудь все-таки заложить их в фундамент мечети.

    2017 год

    Гипотетическое «однажды» стало реальным, когда в 2014 году, после перехода Крыма в состав России, Владимир Путин встретился с муфтием хаджи Эмирали Аблаевым и, выслушав просьбу крымских татар, пообещал, что мусульмане Крыма получат долгожданное здание. По словам депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, многие крымские татары, редко участвовавшие в выборных процессах в Крыму до воссоединения полуострова и РФ, пришли на российские выборы президента в марте 2018 года (проголосовала 81 тысяча крымских татар — прим. ФАН) в знак благодарности за строительство мечети для мусульман Крыма.

    Стройки века в короткие сроки: российские строители откроют Соборную мечеть в Крыму к 2019 году

    Россия выделила два миллиарда рублей на строительство комплекса на Ялтинской улице. По проекту крымского архитектора Юнуса Идрисова здесь строят основное здание на 5000 человек с куполом весом в 200 тонн и внутренний двор с колоннадами и шадирваном — местом для омовения перед совершением намаза. У мечети четыре минарета высотой 50 метров, сейчас в них уже монтируют винтовые лестницы. Рядом расположится административное здание для муфтията и гостевой комплекс.

    Стройки века в короткие сроки: российские строители откроют Соборную мечеть в Крыму к 2019 году

    Внешне Соборная мечеть, которая станет крупнейшей в Восточной Европе, будет напоминать другие мусульманские храмы в крымскотатарском стиле и здания Османского стиля, возведенные в эту эпоху на территории полуострова. Она будет напоминать мечеть Джума-Джами в Евпатории — творение главного османского зодчего и инженера XVI века Ходжи Синана.

    Стройки века в короткие сроки: российские строители откроют Соборную мечеть в Крыму к 2019 году

    Знаменитый архитектор руководил возведением 73 мечетей в нескольких провинциях Османской империи, мусульманских начальных школ, акведуков, спроектировал бани Роксоланы и ее мавзолей, а его ученики строили Голубую мечеть в Стамбуле, Старый мост в Мостаре и легендарный Тадж-Махал. Историки считают, что мечеть в Евпатории стала миниатюрной проекцией собора Святой Софии в Константинополе (ныне — мечеть Ая-Софья в Стамбуле) на крымские пейзажи и, значит, новая Соборная мечеть в Симферополе будет архитектурным потомком этого храма.

    Стройки века в короткие сроки: российские строители откроют Соборную мечеть в Крыму к 2019 году

    Строительство мечети было ускорено, чтобы открыть ее к пятилетию указа Владимира Путина о реабилитации репрессированных народов Крыма, в том числе крымских татар. По планам строителей, 21 апреля 2019 года здание будет полностью готово к приему верующих.

    «Сейчас работаем круглосуточно в две смены. — рассказал ФАН сотрудник «Монолит Констракшн» Григорий Акопов, — Ведутся бетонные работы по монтажу опалубки главного купола и четырех минаретов, строится фонтан, внутри минаретов уже варят винтовые лестницы. Большой объем работ ведется в подвальных помещениях: это устройство перегородок, штукатурные работы, полы, котельные внутри здания, электрощитовые... Бетонные работы на 90% завершены, остались трудоемкие работы, но мы уже находимся на самом завершающем этапе, так что сдадим здание в срок. Такой культовый объект хочется построить не только быстро, но и с максимальным качеством, чтобы потом не стыдно было говорить детям, что ты строил эту мечеть».

    Стройки века в короткие сроки: российские строители откроют Соборную мечеть в Крыму к 2019 году

    На базе Соборной мечети также предполагается открыть исламский университет, который станет своеобразным конфессиональным заслоном на пути многочисленных исламистских группировок, пытающихся вести агитационную работу в отношении крымско-татарской молодежи.

    Автор: Евгения Авраменко
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