Киев, 25 апреля. Херсонский городской суд арестовал доверенное лицо президента России Владимира Путина на выборах-2018 в Крыму на два месяца. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь прокуратуры Крыма в составе Генпрокуратуры Украины Татьяна Тихончик.

На своей странице в Facebook она написала, что доверенное лицо российского президента обвиняется в «государственной измене», и, согласно решению Херсонского городского суда, на будет содержаться под стражей до 21 июня 2018 года.

О задержании доверенного лица Путина на границе с Крымом в понедельник сообщил генпрокурор Украины Юрий.

Напомним, выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года. Жители Крыма принимали в них участие впервые. Украина в свою очередь заявляла, что на полуострове выборы российского президента якобы проходят «незаконно», в Киеве угрожали применить санкции в отношении лиц, участвующих в их организации.

Кроме того, российские граждане не могли проголосовать на избирательных участках в Киеве и ряде других украинских городов: их не пропускали туда сотрудники украинских правоохранительных органов.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за возвращение республики в РФ. Однако Киев результатов народного волеизъявления не признает и считает Крым своей территорией.