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Конституционный суд РФ обязал выработать правила, препятствующие бегству пьяных водителей с места ДТП
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    Конституционный суд РФ обязал выработать правила, препятствующие бегству пьяных водителей с места ДТП

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    В России разрешили признавать нетрезвыми водителей, сбежавших с места ДТП

    Москва, 25 апреля. Конституционный суд РФ обязал выработать правила, препятствующие бегству пьяных водителей с места ДТП, и внести соответствующие поправки в законодательство.

    В среду суд признал не соответствующим Конституции пункт 2 примечания к статье 264 Уголовного кодекса РФ, согласно которому факт опьянения водителя может быть установлен только по результатам проведенной экспертизы или при регистрации отказа от ее прохождения. Таким образом, нетрезвые автомобилисты, сбежавшие с места ДТП, могут избежать уголовной ответственности.

    «Российское законодательство запрещает водителю оставлять место ДТП, предусматривая за это административную ответственность. УК РФ  не предполагает усиление уголовной ответственности в отношении такого лица. Побег с места аварии может являться желанием скрыть факт опьянения, чтобы избежать привлечения к более строгой уголовной ответственности», — говорится в заключении Конституционного суда.

    Конституционный суд РФ обязал выработать правила, препятствующие бегству пьяных водителей с места ДТП

    Отмечается, что при этом приравнивать побег к доказанности факта опьянения или добровольному отказу от медосвидетельствования также нельзя. Таким образом, считает суд, действующее законодательство не дает возможности признать водителя нетрезвым, если он скрылся с места аварии.

    «Это ставит их (скрывшихся водителей – прим. ФАН) в более выгодное  положение по сравнению  с водителями, оставшимися на месте аварии (как прошедшими тест на алкоголь, так и отказавшимися от него), что  противоречит конституционными принципами равенства и справедливости», — подчеркивается в заключении суда.

    Конституционный суд РФ обязал выработать правила, препятствующие бегству пьяных водителей с места ДТП

    Конституционный суд отмечает, что существующая лазейка снижает эффективность норм, направленных на усиление уголовной ответственности за преступления, совершенные при управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии.

    «Федеральному законодателю надлежит в течение года внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения. <…> Если в течение года изменения не будут внесены, пункт 2 примечания к статье 264 УК Российской Федерации утрачивает силу», — постановил КС РФ.

    Вопрос о конституционности 264 статьи УК РФ был рассмотрен Конституционным судом России по обращению президиума Ивановского областного суда. В регионе водитель, скрывшийся с места аварии, в которой погибли два человека, был обвинен в вождении в нетрезвом виде и приговорен к восьми годам тюрьмы на основании чеков из бара.

    Сам автомобилист утверждал, что находился за рулем в трезвом виде. Его защита обжаловала приговор. Верховный суд РФ признал доводы защиты, отметив, что медосвидетельствование после ДТП не проводилось.

    Автор: Василий Котов
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