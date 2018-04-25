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Сирия новости 25 апреля 16.30: Восточный Каламун под контролем САА, в Ракке убит боец SDF
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    Сирия новости 25 апреля 16.30: Восточный Каламун под контролем САА, в Ракке убит боец SDF

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    Сирия новости 25 апреля 16.30: Восточный Каламун под контролем САА, в Ракке убит боец SDF

    Сирия, 25 апреля. САА взяла под контроль всю территорию Восточного Каламуна, турецкий снайпер убил бойца SDF в Ракке, в Хасаке создана новая база ВС США. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре»1 в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили Восточный Каламун, бьют по «Ан-Нусре» в Хомсе и Хаме.

    «Исламское государство»1: противостоит ССА в Даръа.

    «Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Хомсе.

    Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с ИГ1 в Даръа.

    Курды: потеряли бойца в Ракке.

    Сирия новости 25 апреля 16.30: Восточный Каламун под контролем САА, в Ракке убит боец SDF

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 25 апреля 16.30: Восточный Каламун под контролем САА, в Ракке убит боец SDF

    ВВС Сирии наносят удары по пунктам дислокации террористов «Исламского государства» в районе Хаджар аль-Асвад, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@alhadathnews).

    Telegram-канал (@C_Military1) передает, что Восточный Каламун перешел под полный контроль Сирийской арабской армии (САА). По сведениям автора публикации, 38 автобусов с боевиками и членами их семей покинули провинцию Дамаск и отправились в Идлиб и Алеппо. Другой источник пишет в сети Telegram (@hosienmortadapressnew), что инженерные подразделения армии САР приступили к работе по зачистке города Рухейба. Саперы обнаружили десятки мин, заложенных радикалами.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 25 апреля 16.30: Восточный Каламун под контролем САА, в Ракке убит боец SDF

    Сирийская авиация наносит удары по позициям радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» недалеко от города Ар-Растан в северной части провинции Хомс. О боевых вылетах ВВС Сирии пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@houla_lens).

    Ранее сообщалось, что «Тахрир аш-Шам» несут значительные потери в столкновениях с правительственными войсками САР недалеко от населенных пунктов Дейр Фуль и Аз-Заафарана. По сведениям местных источников, боевики заставляют мирных жителей северных поселений провинции строить укрепрайоны на линии разграничения сил.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 25 апреля 16.30: Восточный Каламун под контролем САА, в Ракке убит боец SDF

    Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ansar_almuqawa), что в западной части провинции Даръа продолжаются перестрелки между подконтрольной «Исламскому государству» группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид» и Сирийской свободной армией (ССА). В эпицентре противостояния находятся населенные пункты Хит и Аль-Баккар.

    В окрестностях административного центра региона продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Ранее сообщалось, что боевики ССА обстреляли город Даиль и повредили линии электропередач, оставив без электричества несколько населенных пунктов.  

    Провинция Ракка

    Сирия новости 25 апреля 16.30: Восточный Каламун под контролем САА, в Ракке убит боец SDF

    Местный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@soheb9933), что турецкий снайпер убил бойца Демократических сил Сирии (SDF) в городе Тель Абьяд.

    Ранее сообщалось, что захваченный проамериканскими курдскими отрядами ополчения административный центр провинции Ракка разрушен на 80%. Работы по восстановлению города, а также по разминированию жилых кварталов своими силами производят мирные жители. По данным местных активистов, Ракка и окрестности столицы региона остаются самыми опасными районами Сирии.

    Провинция Хама

    Сирия новости 25 апреля 16.30: Восточный Каламун под контролем САА, в Ракке убит боец SDF

    ВКС РФ наносят удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях городов Аль-Латамина и Кафр Зета. О боевых вылетах российской авиации на севере провинции Хама пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

    Военный Twitter-канал (@HalabTodayTV) передает, что под прикрытием военных самолетов Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиции радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» недалеко от деревни Аль-Арбаин.

    Провинция Хасака

    Сирия новости 25 апреля 16.30: Восточный Каламун под контролем САА, в Ракке убит боец SDF

    Местный источник в провинции Хасака пишет на своей станице в Twitter (@waleedalnasser6), что на горе Клеб в северной части региона создана новая военная база ВС США, включающая аэродром.

    Ранее сообщалось, что на территорию провинции прибыла военная техника и личный состав из Соединенных Штатов и Франции. В частности подкрепление вошло в занимаемый Демократическими силами Сирии (SDF) город Рас аль-Айн. Эксперты отмечают, что борьба с террористами ИГ в регионе окончена, то есть техника может быть использована курдами против САА и для подавления народных протестов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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