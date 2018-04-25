Сирия новости 25 апреля 16.30: Восточный Каламун под контролем САА, в Ракке убит боец SDF
Сирия, 25 апреля. САА взяла под контроль всю территорию Восточного Каламуна, турецкий снайпер убил бойца SDF в Ракке, в Хасаке создана новая база ВС США. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре»1 в Хаме.
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили Восточный Каламун, бьют по «Ан-Нусре» в Хомсе и Хаме.
«Исламское государство»1: противостоит ССА в Даръа.
«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Хомсе.
Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с ИГ1 в Даръа.
Курды: потеряли бойца в Ракке.
Провинция Дамаск
ВВС Сирии наносят удары по пунктам дислокации террористов «Исламского государства» в районе Хаджар аль-Асвад, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@alhadathnews).
Telegram-канал (@C_Military1) передает, что Восточный Каламун перешел под полный контроль Сирийской арабской армии (САА). По сведениям автора публикации, 38 автобусов с боевиками и членами их семей покинули провинцию Дамаск и отправились в Идлиб и Алеппо. Другой источник пишет в сети Telegram (@hosienmortadapressnew), что инженерные подразделения армии САР приступили к работе по зачистке города Рухейба. Саперы обнаружили десятки мин, заложенных радикалами.
Провинция Хомс
Сирийская авиация наносит удары по позициям радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» недалеко от города Ар-Растан в северной части провинции Хомс. О боевых вылетах ВВС Сирии пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@houla_lens).
Ранее сообщалось, что «Тахрир аш-Шам» несут значительные потери в столкновениях с правительственными войсками САР недалеко от населенных пунктов Дейр Фуль и Аз-Заафарана. По сведениям местных источников, боевики заставляют мирных жителей северных поселений провинции строить укрепрайоны на линии разграничения сил.
Провинция Даръа
Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ansar_almuqawa), что в западной части провинции Даръа продолжаются перестрелки между подконтрольной «Исламскому государству» группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид» и Сирийской свободной армией (ССА). В эпицентре противостояния находятся населенные пункты Хит и Аль-Баккар.
В окрестностях административного центра региона продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Ранее сообщалось, что боевики ССА обстреляли город Даиль и повредили линии электропередач, оставив без электричества несколько населенных пунктов.
Провинция Ракка
Местный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@soheb9933), что турецкий снайпер убил бойца Демократических сил Сирии (SDF) в городе Тель Абьяд.
Ранее сообщалось, что захваченный проамериканскими курдскими отрядами ополчения административный центр провинции Ракка разрушен на 80%. Работы по восстановлению города, а также по разминированию жилых кварталов своими силами производят мирные жители. По данным местных активистов, Ракка и окрестности столицы региона остаются самыми опасными районами Сирии.
Провинция Хама
ВКС РФ наносят удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях городов Аль-Латамина и Кафр Зета. О боевых вылетах российской авиации на севере провинции Хама пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).
Военный Twitter-канал (@HalabTodayTV) передает, что под прикрытием военных самолетов Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиции радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» недалеко от деревни Аль-Арбаин.
Провинция Хасака
Местный источник в провинции Хасака пишет на своей станице в Twitter (@waleedalnasser6), что на горе Клеб в северной части региона создана новая военная база ВС США, включающая аэродром.
Ранее сообщалось, что на территорию провинции прибыла военная техника и личный состав из Соединенных Штатов и Франции. В частности подкрепление вошло в занимаемый Демократическими силами Сирии (SDF) город Рас аль-Айн. Эксперты отмечают, что борьба с террористами ИГ в регионе окончена, то есть техника может быть использована курдами против САА и для подавления народных протестов.
1 Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)