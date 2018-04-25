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Суд в Москве закрыл ТЦ «Персей для детей» на 90 суток
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    Суд в Москве закрыл ТЦ «Персей для детей» на 90 суток

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    Суд в Москве закрыл ТЦ «Персей для детей» на 90 суток

    Москва, 25 апреля. Деятельность двух московских торгово-развлекательных центров, в том числе ТЦ «Персей для детей», где ранее в ходе пожара погиб один человек, была сегодня приостановлена по решению Измайловского суда Москвы. Деятельность торговых центров была прекращена сроком на 90 дней.

    Как отметил собеседник РИАМО, деятельность ТЦ «Персей для детей» была приостановлена в качестве обеспечительной меры в рамках досудебной подготовки по исковому заявлению.

    Напомним, пожар в торговом центре произошел 4 апреля — вспыхнуло хранилище мягких игрушек на верхних этажах центра. В ходе эвакуации погиб один человек, перепутавший направление и задохнувшийся в дыму. Еще шестеро пожарных получили отравления в ходе ликвидации возгорания. По основной версии, причиной пожара могла стать неисправность системы освещения.

    Суд по исковому заявлению пройдет 11 мая.

    Автор: Валентин Меликов
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