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На велосипеде теперь не катается: выигравшая джекпот воронежская пенсионерка строит в родном поселке усадьбу
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    На велосипеде теперь не катается: выигравшая джекпот воронежская пенсионерка строит в родном поселке усадьбу

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    На велосипеде теперь не катается: выигравшая джекпот воронежская пенсионерка строит в родном поселке усадьбу

    Москва, 25 апреля. Пенсионерка из Воронежской области Наталья Власова, выигравшая в лотерею 506 миллионов рублей, купила усадьбу и несколько автомобилей, а вот навсегда покидать поселок Панино не намерена. Об этом рассказали соседи чрезвычайно удачливой женщины.

    «На велосипеде теперь не катается. Важная такая сидит в машине. Ну, и не общаемся практически…» — приводит комментарий одного из односельчан Власовой «Комсомольская Правда».     

    В Панино рассказали, что никакой зависти к внезапной известности и богатству пенсионерки не испытывают. В то же время изменения в жизни Власовой, конечно же, произошли.

    «Они тут на другой улице усадьбу себе купили за миллион. Хибару там старую снесли и уже начали строить новый. Машин накупили. Себе черный джип какой-то, Катьке паркетник «Хендай». Эти мы видели. А еще, говорят, родственникам денег дали», — рассказали местные жители. 

    Напомним, счастливый лотерейный билет Наталья Власова из Воронежской области купила в прошлом году. Пенсионерка в одночасье стала богаче на полмиллиарда рублей.

    Автор: Федор Веснин
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