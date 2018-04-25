Путин вручает медали «Герой труда» в Кремле

Москва, 25 апреля. Президент России Владимир Путин вручает в Кремле медали «Герой труда».

Президент страны в среду, 25 апреля, награждает россиян медалями «Герой Труда Российской Федерации». Звание «Герой труда» в этот день присвоено еще пяти гражданам.

Его получили художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров, генеральный директор АО «Акционерная компания «Туламашзавод» Евгений Дронов, главный тренер профессионального волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь, проходчик подземной шахты «Талдинская-Западная-2» Александр Куличенко, а также профессор «Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова» Галина Савельева.

Накануне министр культуры России Владимир Мединский вручил государственные награды деятелям в сфере культуры и искусства.