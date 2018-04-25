Брать не получится, придется зарабатывать: в Госдуме резко осудили заявление Могерини по Сирии

Евросоюз не будет помогать восстанавливать Сирию до начала политического процесса в САР, сообщила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам, политике безопасности и добрососедства Федерика Могерини.

«ЕС не будет способствовать восстановлению Сирии до начала политического процесса в стране. Но мы будем с удовольствием поддерживать единую, мирную Сирию, идущую по пути политического урегулирования», — сказала она.

Также она заявила, что ЕС вложил уже достаточно средств как в Сирию.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что, к сожалению, у России и Евросоюза различное понимание словосочетания «политический процесс».

«Россия «политическим процессом» называет освобождение территорий независимого государства от незаконных бандформирований, нормализацию жизни, введение демократических институтов в соответствии с нормами конституции, которая действует на территории конкретно этой страны. Президент должен избираться народом этого государства, а в различных районах должна действовать законная местная власть. Также политический процесс — это мир, который позволяет привлекать инвестиции, создавать рабочие места», — объясняет парламентарий.

Евросоюз же, продолжает народный избранник, под «политическим процессом» подразумевает деструктивные процессы, в результате протекания которых государство теряет свою идентичность, независимость, происходит полная утрата государственности, а на территории страны орудуют банды, под контролем которых находятся отдельные территории. В такое государство никто не будет вкладывать денежные средства, оно будет использоваться внешними игроками в качестве сырьевого придатка.

«Российская Федерация вполне способна не только освободить территорию Сирии от бандитов, но и оказать максимальное содействие в восстановлении инфраструктуры. Тем более учитывая тот факт, что у Сирии есть деньги, ресурсы, которые у нее имеются, позволяют ей рассчитываться по всем мероприятиям. Если наш бизнес получит основную долю заказов, мы будем только рады», — заключил парламентарий.

Если российские строительные компании и заводы получат большую часть заказов в ходе восстановления мирной жизни в Сирии, то это позволит РФ не только укрепить отношения с дружественной ей Сирии, но и заработать.