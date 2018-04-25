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В Иране рассказали о последствиях выхода США из ядерной сделки
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    В Иране рассказали о последствиях выхода США из ядерной сделки

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    В Иране рассказали о последствиях выхода США из ядерной сделки

    Тегеран, 25 апреля. США пострадают больше всего от выхода из сделки по иранскому атому, поскольку мир утратит к ним доверие, заявил советник главы МИД Ирана Хоссейн Шейх аль-Ислам. 

    Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что будет работать над новых соглашением с Ираном по ядерной программе. Советник министра иностранных дел Ирана Хоссейн Шейх аль-Ислам отметил, что Трамп и Макрон «ошибаются», поскольку никто не может изменить СПВД.

    «Если Америка выйдет из СПВД, то она и пострадает, ибо утратит доверие мира», — сказал спикер РИА Новости.

    Советник подчеркнул, что если рядом государств было заключено соглашение, то новое правительство не имеет права торпедировать обязательства. США пострадают больше всех, поскольку другие страны больше не будут полагаться на сотрудничество с Вашингтоном. Напомним, что летом 2015 года был разработан план решения проблемы иранского атома, соглашение подписали Россия, США, Британия, КНР, Франция и ФРГ.

    Автор: Ирина Селезнева
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