Укравший 30 млн рублей вор в Тамбове во время бегства засыпал улицу деньгами

Тамбов, 25 апреля. Вор в Тамбове растерял часть награбленного и буквально засыпал улицу деньгами, убегая с места преступления.

Полиция Тамбова уже задержала преступника — им оказался 27-летний местный житель, который вскрыл сейф и украл 30 млн рублей.

Как видно на записи камеры видеонаблюдения, молодой человек с рюкзаком и спортивной сумкой роняет на тротуар пачку купюр. Сперва он останавливается, чтобы собрать деньги, однако затем решает, что не стоит терять на это время. Примечательно, что прохожие совершенно не обращают внимание на лежащие посреди улицы деньги и просто проходят мимо.

«Сумма оказалась настолько значительной, что грабитель не стал даже подбирать купюры, выпавшие по дороге», — прокомментировала действия вора официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Как сообщает «Пятый канал», грабитель успел потратить деньги — он раздал долги и купил себе квартиру. Мешок с остатками награбленного следователи нашли в арендованном гараже.