Симферополь, 25 апреля. Введение курортного сбора в Крыму перенесли на год – на 1 мая 2019 года. Соответствующее решение принял в среду государственный совет Крыма.

За перенос курортного сбора единогласно проголосовали 66 депутатов. Кроме того, председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что размер сбора может измениться.

Константинов подчеркнул, что введение курортного сбора – «хорошая идея», однако она не должна быть непосильной для отдыхающих. Он объяснил, что решение о переносе курортного сбора было принято, поскольку западные антироссийские санкции сказались не только на предприятиях, но и на простых людях.

Глава Госсовета отметил, что власти Крыма не хотят сбивать туристический наплыв и усугублять сложившуюся ситуацию. Константинов отметил, что за год на полуострове планируют подготовить технологию сбора денег.