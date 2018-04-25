Меню
Общество
Введение курортного сбора в Крыму перенесли на год
Общество
В России разрешили признавать нетрезвыми водителей, сбежавших с места ДТП
Следующая новость
Загрузка...

    Введение курортного сбора в Крыму перенесли на год

    43

    Введение курортного сбора в Крыму перенесли на год

    Симферополь, 25 апреля. Введение курортного сбора в Крыму перенесли на год – на 1 мая 2019 года. Соответствующее решение принял в среду государственный совет Крыма.

    За перенос курортного сбора единогласно проголосовали 66 депутатов. Кроме того, председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что размер сбора может измениться.

    Константинов подчеркнул, что введение курортного сбора – «хорошая идея», однако она не должна быть непосильной для отдыхающих. Он объяснил, что решение о переносе курортного сбора было принято, поскольку западные антироссийские санкции сказались не только на предприятиях, но и на простых людях.

    Глава Госсовета отметил, что власти Крыма не хотят сбивать туристический наплыв и усугублять сложившуюся ситуацию. Константинов отметил, что за год на полуострове планируют подготовить технологию сбора денег.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    12:21   25 Апреля 2018
    570
    Россия начала производство С-400 для Турции

    Россия начала производство С-400 для Турции

    11:33   25 Апреля 2018
    273
    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    5:58   25 Апреля 2018
    6464
    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    22:51   24 Апреля 2018
    5291