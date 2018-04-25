Слишком хамское поведение даже по меркам США: эксперты оценили обещания Израиля уничтожить С-300

Если Сирийская Арабская Республика (САР) применит против израильских самолетов зенитно-ракетные системы С-300, которые она может получить от Российской Федерации, Иерусалим нанесет ответный удар. Такое воинственное заявление сделал министр обороны Израиля Авигдор Либерман. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Так Либерман впервые прокомментировал информацию о возможных поставках российских комплексов ПВО.

«Нам важно, чтобы вооружения, которые Россия передает Сирии, не были бы использованы против нас. Если они будут задействованы против нас, мы будем действовать против них», — заявил Либерман.

Кроме того, Либерман выразил уверенность в том, что Россия не заинтересована в трениях с Израилем. Также он заверил, что Иерусалим не ищет напряженности в отношениях с Москвой.

В то же время, как заявил сирийский посол в Российской Федерации Рияд Хаддад, системы С-300 начали работу в Сирии еще месяц назад.

«Где-то уже месяц тому назад работают системы С-300 в Сирии», — сказал Хаддад, отвечая на вопрос «Интерфакса» о том, когда С-300 будут поставлены Дамаску.

Собственные интересы

Политтехнолог и политолог Наталия Елисеева в беседе с корреспондентом ФАН отметила, что Израиль преследует исключительно свои интересы. При этом делает это достаточно жестко. Об этом свидетельствуют и слова премьер-министра Биньямина Нетаньяху в 2017 году на закрытой встрече о политике Европы на Ближнем Востоке.

«Кроме того, это подтверждает и агрессивная политика Израиля по отношению к Сирии. Ведь заметьте, она не менялась. Просто сейчас ее официально озвучили. Коалиция с США будет только крепнуть пока Израилю это выгодно. Израильское руководство ловко прикрывается Штатами, использует их непосредственно в военных целях. Также США выгодны Израилю из-за позиции Трампа по Иерусалиму. Но что касается, уничтожения российских С-300, есть важный момент — С-300 будут уничтожены в случае угрозы Израилю. То есть при агрессии в сторону Сирии и получении логичного ответа, С-300 будут уничтожены. Это слишком хамское поведение даже по меркам действий США», — добавила Наталия Елисеева.

Член экспертного совета Института инновационного развития Сергей Губа в комментарии ФАН подчеркнул, что авиаудар со стороны США дал России моральное право на поставку в Сирию комплексов С-300.

«Если российские системы, как утверждает сирийский посол, действительно в Сирии, то они несут только оборонительный характер. Однако при этом воздушное пространство над Сирией станет более защищенным от возможных авиаударов. В то же время подобные заявления лишь обостряют отношения между Россией и Израилем. И как показали апрельские авиаудары Израиля по Сирии, находящиеся на вооружении у САР комплексы ПВО работают довольно эффективно. Из восьми ракет выпущенных 9 апреля, пять ракет сирийским ПВО удалось сбить», — рассказал Сергей Губа.

Напомним, 14 апреля начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской рассказал, что после удара западной коалиции Москва может рассмотреть вопрос о поставке САР российских систем ПВО С-300.