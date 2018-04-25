Минобороны РФ показало обломки ракет США и союзников, сбитые над Сирией

Москва, 25 апреля. Генеральный штаб ВС России продемонстрировал журналистам обломки крылатых ракет, которые были сбиты ПВО Сирии.

По словам специалиста в области противовоздушной обороны Генштаба Сергея Безногих, речь идет о крылатых ракетах США «Томагавк», а также ракетах Великобритании и Франции — SCALP и Storm Shadow.

Безногих обратил внимание на сквозные отверстия на обшивке ракет, что может свидетельствовать о том, что они были сбиты средствами ПВО.

«Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО», — подчеркнул он.

Напомним, что в апреле США, Франция и Великобритания нанесли несанкционированный ООН массированный ракетный удар по Сирии. Россия назвала действия западной тройки актом агрессии против суверенного государства.