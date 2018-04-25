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Автомобиль сбил под Анапой одного из разработчиков «Новичка»
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    Автомобиль сбил под Анапой одного из разработчиков «Новичка»

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    Автомобиль сбил под Анапой одного из разработчиков «Новичка»

    Анапа, 25 апреля. Экс-сотрудника Вольского филиала ГОСНИИОХТ и одного из разработчиков новых отравляющих веществ, в том числе так называемого «Новичка», Владимира Углева сбил автомобиль. Дорожно-транспортное происшествие случилось в одном из поселков под Анапой на «зебре» около дома, где проживает пострадавший.

    Согласно предварительной информации, ученого сбил 70-летний пожилой мужчина, находившийся за рулем машины. Скорее всего, водитель не успел затормозить перед Углевым, переходившим дорогу.

    По словам самого ученого, инцидент оказался случайностью, пишут «Дни.ру».

    Экс-специалист Углев ранее неоднократно сотрудничал со СМИ, комментируя дело об отравлении 4 марта веществом «Новичок» в британском Солсбери экс-офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

    Углев заявил в интервью «Би-би-си», что доказать причастность России в этом инциденте невозможно.

    «Вы никогда не докажете вину России. Это можно сделать, только если вы найдете конкретную емкость, которая содержала конкретное отравляющее вещество», — заявлял ранее Углев.

    Автомобиль сбил под Анапой одного из разработчиков «Новичка»

    Напомним, 4 марта Скрипалей обнаружили в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британской полиции, они были отравлены веществом под названием «Новичок». Лондон обвинил РФ в причастности к инциденту, но не представил никаких доказательств. Москва категорически отрицает все обвинения.

    Автор: Дана Балан
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