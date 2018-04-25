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СМИ рассказали о многомиллиардном капитале ИГ
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    СМИ рассказали о многомиллиардном капитале ИГ

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    СМИ рассказали о многомиллиардном капитале ИГ

    Москва, 25 апреля. Террористическая организация ИГ1, предположительно, располагает капиталом в размере порядка 3 млрд евро. По информации французской радиостанции «Эроп 1», часть этих денег была вложена в легальный бизнес через подставных лиц.

    Радиостанция ссылается на данные западных спецслужб. Так, ИГ накопило деньги за три года благодаря незаконной торговле нефтью на севере Ирака и Сирии, а также поборам на захваченных территориях. Как отмечает радиостанция, в районах, подконтрольных террористам, производилось около 80% хлопка Сирии и до 40% всей сельскохозяйственной зерновой продукции Ирака. Кроме того, боевики занимались незаконной конфискацией собственности своих противников, в том числе езидов, шиитов и христиан.

    В свою очередь, газета «Монд» пишет, что часть средств через подставных лиц а эти же три года была инвестирована в абсолютно легальный бизнес. По данным СМИ, боевики также создали сеть денежных переводов через посредников в рядах ближневосточных стран и в Турции.

    «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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