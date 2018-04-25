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Польша признала Украину «средством геополитической гигиены»
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    Польша признала Украину «средством геополитической гигиены»

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    Польша признала Украину «средством геополитической гигиены»

    Москва, 25 апреля. В Варшаве воспринимают Украину не более чем в качестве необходимой «прокладки» между Польшей и Россией. Такое заявление сделал в эфире российского телеканала польский политолог Яков Корейба, заявивший, что «без санитарного кордона с Россией нельзя».

    Политолог-русофоб не поскупился на цветистые выражения, заявляя о своем отношении к Украине и происходящим в ней событиям. 

    «Это не от русофобии, — заверил Корейба. —  Это необходимое средство геополитической гигиены. Если бы оставили Украину в вашей зоне влияния, какая гарантия, что вы не пойдете дальше».

    В ответ российский политолог Евгений Сатановский напомнил поляку, что и его родина также для кого-то выполняет функции «санитарно-гигиенического кордона».

    «Разница лишь в том, с крылышками эти прокладки или без. Это одноразовый предмет гигиены, который рекомендуется бросать исключительно в мусорное ведро, чтобы трубы не засорились», — заявил российский эксперт.

    Польша признала Украину «средством геополитической гигиены» 

    Автор: Валентин Меликов
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