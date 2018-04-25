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Закрыть ворота для предателей Украины: в Херсоне появится «патрульная полиция Крыма»
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    Закрыть ворота для предателей Украины: в Херсоне появится «патрульная полиция Крыма»

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    Закрыть ворота для предателей Украины: в Херсоне появится «патрульная полиция Крыма»

    Киев, 25 апреля. На Украине стартовал набор в патрульную службу «полиции Крыма». Об этом в среду в ходе брифинга в украинской столице заявил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

    Он отметил, что на сегодняшний день имеются вакансии для 60 человек, которые будут распределены в Херсонской области на границе с российским полуостровом.

    «На территории Херсонской области открываем подразделение, которое будет обслуживать Крым и Севастополь. Пока мы не можем территориально быть в самом Крыму, но на первых метрах земли после Крыма наших людей, граждан Украины будет встречать крымская патрульная полиция», — рассказал Князев. 

    Он сообщил, что украинских стражей порядка оснастят модернизированным оборудованием, которое позволит им, к примеру, непосредственно на пограничном посту проверять по базам Интерпол, Европол, внутренним базам Украины граждан, пересекающих украинскую границу, передает «ПолитНавигатор».

    Кроме того, Князев анонсировал массовые задержания украинскими полицейскими выезжающих из Крыма. По его словам, это позволит «закрыть ворота для людей, которые предали Украину».

    Закрыть ворота для предателей Украины: в Херсоне появится «патрульная полиция Крыма»

    Напомним, Крым стал частью РФ после проведенного на полуострове референдума, по итогам которого более 96% крымчан и более 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

    Автор: Дана Балан
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