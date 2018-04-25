Тель-Авив, 25 апреля. Механизм координации по Сирии между военными РФ и Израиля отлажен и действует без сбоев, заявил в среду российский посол в Тель-Авиве Александр Шеин.

«У нас отлажено действие механизма координации и взаимного информирования по Сирии по линии министерств обороны двух стран. До сих пор никаких инцидентов и даже намеков на инциденты не было», — отметил он в интервью израильскому изданию «Уай-нет».

Шеин подчеркнул, что Россия всегда учитывает особенности и интересы Израиля в сфере обеспечения национальной безопасности. При этом он отметил, что Москва обеспокоена состоянием взаимоотношений между Израилем и Ираном. По словам Шеина, взаимные угрозы и неприятие двух государств может дестабилизировать и осложнить обстановку на Ближнем востоке.

Напомним, механизм деконфликтизации между Россией и Израилем был налажен осенью 2015 года, чтобы не допустить случайные столкновения между военными силами двух государств на территории САР.

Израиль заявляет, что не поддерживает ни одну из сторон в сирийском конфликте. Также Тель-Авив не участвует в переговорах по мирному урегулированию в Сирии. Однако, по данным СМИ, израильская авиация проводит рейды на сирийской территории.