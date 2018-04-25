Санкт-Петербург, 25 апреля. Около девяти миллиардов рублей могут направить власти Петербурга на закупку жилья для очередников и льготных.

Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко во время отчета в Законодательном собрании об итогах работы в 2017 году перед депутатами.

«Мы приняли решение увеличить расходы на закупку социального жилья в рамках утвержденного бюджета в полтора раза — с 6 млрд до 9 млрд рублей», — сообщил Полтавченко.

Кроме этого, глава города подчеркнул, что на миллиард рублей увеличат финансирование программы жилищных сертификатов для многодетных семей.