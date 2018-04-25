В Совфеде рассказали, чем чреват ввод армии Катара в Сирию

Москва, 25 апреля. Отправка армии Катара в Сирию чревата дополнительным хаосом и новыми жертвами, считает член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр сообщил, что Катар должен отправить войска в Сирию, если не хочет лишиться военной поддержки со стороны Вашингтона. Он уточнил, что если США перестанут обеспечивать безопасность в Катаре, то режим в государстве будет свергнут за несколько дней.

По словам Клинцевича, подобные заявления – «настоящий шантаж». Он подчеркнул, что Саудовская Аравия толкает Катар на противоправные действия. Он добавил, Эр-Рияд должен понимать, что это не принесет ничего, «кроме дополнительного хаоса и бессмысленных жертв». Клинцевич также уверен, что США не покинут Сирию в ближайшее время.