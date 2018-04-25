Меню
Общество
Аксенов попросил ФАС разобраться с ценами на авиабилеты в Крым
Политика
Слабых бьют, с сильными считаются: эксперт рассказал, почему США не смогут обойти вето РФ в Совбезе ООН
Следующая новость
Загрузка...

    Аксенов попросил ФАС разобраться с ценами на авиабилеты в Крым

    37

    Аксенов попросил ФАС разобраться с ценами на авиабилеты в Крым

    Ялта, 25 апреля. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что цены на перелеты в Крым необоснованно завышены. Он попросил Федеральную монопольную службу РФ разобраться в ситуации.

    В крымской Ялте проходит расширенное совещание ФАС, в котором принимает участие Сергей Аксенов. Он отметил, что стоимость билетов в Крым неконкурентная.

    «Перелет Москва-Сочи 8 тысяч рублей, Москва-Симферополь – 30 тысяч. Все в открытом доступе, абсолютно несправедливая позиция, буду просить у ФАС в этом вопросе поддержки», — сказал крымский чиновник.

    Он также добавил, что будет лично обращаться к главам компаний-авиаперевозчиков для решения проблемы. Ранее Аксенов заявил, что в ближайшее время по Крымскому мосту проедут первые автомобили.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    12:21   25 Апреля 2018
    570
    Россия начала производство С-400 для Турции

    Россия начала производство С-400 для Турции

    11:33   25 Апреля 2018
    273
    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    5:58   25 Апреля 2018
    6464
    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    22:51   24 Апреля 2018
    5291