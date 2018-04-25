Аксенов попросил ФАС разобраться с ценами на авиабилеты в Крым

Ялта, 25 апреля. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что цены на перелеты в Крым необоснованно завышены. Он попросил Федеральную монопольную службу РФ разобраться в ситуации.

В крымской Ялте проходит расширенное совещание ФАС, в котором принимает участие Сергей Аксенов. Он отметил, что стоимость билетов в Крым неконкурентная.

«Перелет Москва-Сочи 8 тысяч рублей, Москва-Симферополь – 30 тысяч. Все в открытом доступе, абсолютно несправедливая позиция, буду просить у ФАС в этом вопросе поддержки», — сказал крымский чиновник.

Он также добавил, что будет лично обращаться к главам компаний-авиаперевозчиков для решения проблемы. Ранее Аксенов заявил, что в ближайшее время по Крымскому мосту проедут первые автомобили.