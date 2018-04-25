Меню
Экономика
Африка интересуется покупкой российских систем С-400
Политика
Слабых бьют, с сильными считаются: эксперт рассказал, почему США не смогут обойти вето РФ в Совбезе ООН
Следующая новость
Загрузка...

    Африка интересуется покупкой российских систем С-400

    40

    Африка интересуется покупкой российских систем С-400

    Москва, 25 апреля. Страны Африки проявляют интерес к покупке российских систем С-400, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

    Российская ЗРК С-400 «Триумф» пользуется завидным интересом ряда стран. По словам Дмитрия Шугаева, в системе ПВО заинтересованы страны ближневосточного региона и Северной Африки. 

    «В общей сложности порядка десяти стран заинтересованы в приобретении С-400», — сказал глава ФСВТС, его слова приводит «Интерфакс».

    Однако пока заключение контрактов прогнозировать преждевременно. В настоящий момент ведутся переговоры, стороны обсуждают перспективы и возможности сотрудничества.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    12:21   25 Апреля 2018
    570
    Россия начала производство С-400 для Турции

    Россия начала производство С-400 для Турции

    11:33   25 Апреля 2018
    273
    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    5:58   25 Апреля 2018
    6464
    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    22:51   24 Апреля 2018
    5291