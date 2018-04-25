Африка интересуется покупкой российских систем С-400

Москва, 25 апреля. Страны Африки проявляют интерес к покупке российских систем С-400, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Российская ЗРК С-400 «Триумф» пользуется завидным интересом ряда стран. По словам Дмитрия Шугаева, в системе ПВО заинтересованы страны ближневосточного региона и Северной Африки.

«В общей сложности порядка десяти стран заинтересованы в приобретении С-400», — сказал глава ФСВТС, его слова приводит «Интерфакс».

Однако пока заключение контрактов прогнозировать преждевременно. В настоящий момент ведутся переговоры, стороны обсуждают перспективы и возможности сотрудничества.