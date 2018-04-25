Советник АП РФ: Верующие всего мира видят в России защитника

Москва, 25 апреля. На данный момент именно Россия, поддерживая традиционные ценности и выступая против политики двойных стандартов, является надеждой верующих во всем мире.

Об этом в ходе своего выступления в Общественной палате РФ в рамках обсуждения темы «Соблюдение права на свободу совести в современном мире: основные тенденции и вызовы» заявил советник Управления внутренней политики администрации Президента РФ Михаил Мирный.

«Умаление религиозного фактора, вытеснение его на задворки общественной жизни, представление традиционной морали и нравственности архаичными, нарушающими базовые права человека — все это на практике приводит к чудовищным последствиям», — уверен Мирный.

По его словам, сегодня приоритетом в политике США и европейских стран является не поддержка семьи, а защита прав меньшинств, прежде всего, сексуальных. В частности, речь идет о легализации и навязывании однополых браков, притеснении приверженцев традиционных религий – запреты на ношение символики, в том числе нательных крестиков.

«Эта деятельность прикрывается двойными стандартами, то есть разговорами о свободе и демократии», — констатировал докладчик.

Представитель АП РФ подчеркнул, что, в отличие от стран Запада, в России религиозные организации и власть занимают одинаковую позицию, направленную на «поддержку традиционных нравственных ценностей, института семьи, защите понятий о Боге и святости. Можно смело говорить о том, что Россия стала мировым лидером, в котором верующие всего мира видят надежного защитника и выразителя их интересов».

Коснувшись темы возможной политизации религиозных вопросов, Михаил Мирный обратил внимание на то, что «с самого начала «арабской весны» Россия однозначно выступала с принципиальной позицией за разрешение кризисных ситуаций путем эволюционных реформ, общенационального диалога, без вмешательства извне, на базе построения мира и согласия между конфессиональными группами».