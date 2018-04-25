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Советник АП РФ: Верующие всего мира видят в России защитника
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    Советник АП РФ: Верующие всего мира видят в России защитника

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    Эксперты:

    Верующие всего мира видят в России защитника — Советник администрации президента РФ

    Москва, 25 апреля. На данный момент именно Россия, поддерживая традиционные ценности и выступая против политики двойных стандартов, является надеждой верующих во всем мире.

    Об этом в ходе своего выступления в Общественной палате РФ в рамках обсуждения темы «Соблюдение права на свободу совести в современном мире: основные тенденции и вызовы» заявил советник Управления внутренней политики администрации Президента РФ Михаил Мирный.

    «Умаление религиозного фактора, вытеснение его на задворки общественной жизни, представление традиционной морали и нравственности архаичными, нарушающими базовые права человека — все это на практике приводит к чудовищным последствиям», — уверен Мирный.  

    По его словам, сегодня приоритетом в политике США и европейских стран является не поддержка семьи, а защита прав меньшинств, прежде всего, сексуальных. В частности, речь идет о легализации и навязывании однополых браков, притеснении приверженцев традиционных религий – запреты на ношение символики, в том числе нательных крестиков.

    «Эта деятельность прикрывается двойными стандартами, то есть разговорами о свободе и демократии», — констатировал докладчик. 

    Представитель АП РФ подчеркнул, что, в отличие от стран Запада, в России религиозные организации и власть занимают одинаковую позицию, направленную на «поддержку традиционных нравственных ценностей, института семьи, защите понятий о Боге и святости. Можно смело говорить о том, что Россия стала мировым лидером, в котором верующие всего мира видят надежного защитника и выразителя их интересов».   

    Верующие всего мира видят в России защитника — Советник администрации президента РФ

    Коснувшись темы возможной политизации религиозных вопросов, Михаил Мирный обратил внимание на то, что «с самого начала «арабской весны» Россия однозначно выступала с принципиальной позицией за разрешение кризисных ситуаций путем эволюционных реформ, общенационального диалога, без вмешательства извне, на базе построения мира и согласия между конфессиональными группами». 

    Автор: Наталья Макеева
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