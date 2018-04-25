Эр-Рияд скрывает свои истинные цели, толкая Катар к вторжению в Сирию — Клинцевич

Москва, 25 апреля. Саудовская Аравия умышленно подталкивает Катар к военной операции в Сирии, преследуя свои собственные скрытые цели. Об этом в среду заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Заявление главы МИД Саудовской Аравии — это самый настоящий шантаж. Саудовская Аравия толкает Катар на заведомо противоправные действия. На мой взгляд, саудиты преследуют какие-то другие цели, о которых предпочитают вслух не говорить. Восток, как известно, дело тонкое», — отметил он.

Сенатор выразил сомнения в том, что США в ближайшие годы покинут Сирию, а это значит, что войска Катара в случае вторжения не заменят американский военный контингент, а просто присоединятся к нему. Это, в свою очередь, приведет лишь к новым бессмысленным жертвам и усилению хаоса в стране.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр ранее призвал Катар направить свои войска в Сирию, пока США не прекратили оказывать военную помощь Дохе. Речь идет о военной базе США, которая расположена на территории Катара.