Отличный универсальный солдат: эксперт рассказал о возможностях нового бомбардировщика Ту-22М3М

В августе 2018 года Казанский авиационный завод планирует поднять в небо сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М, сообщает пресс-служба предприятия.

М3М — это новая модификация дальнего сверхзвукового многорежимного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3. Принятый на вооружение в 1989 году самолет способен поражать наземные и морские цели с больших, средних и малых высот. Ракетоносцы Ту-22 версии М3 принимали активное участие в нанесении ударов по террористам запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 во время операции в Сирии.

По словам военного эксперта журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, во все советские, а теперь и российские военные самолеты закладывается определенный модернизационный ресурс, который позволяет со временем и с развитием новых технологий совершенствовать ударную технику.

«Та электроника, которая стояла на Ту-22 модификации М3 была в основном аналоговой, но сейчас все переходит на цифру, в том числе двигатели и комплексы вооружений, которыми управляет эта же цифровая электроника. Например, целеуказание ракетам от концерна КТРВ (корпорация «Тактическое ракетное вооружение» — прим. ФАН), осуществляется новым цифровым модулем. И даже модуль СВП-24-22, который помогает Ту-22 реализовывать точное бомбометание обычными боеприпасами — тоже цифровой. Другими словами, цифровая электроника позволяет нашим инженерам делать следующую модификацию, поэтому индекс Ту-22М3 остается, но к нему добавляется буква М, означающая, что он прошел дальнейшую модернизацию», — пояснил эксперт.

Когда создавался Ту-22, разработчики предполагали, что он будет активно действовать на линии фронта, в зоне сильнейшего противодействия систем ПВО и РЭБ противника. Соответственно советские инженеры заложили в него функцию, позволяющую ставить на ракетоносец собственные комплексы РЭБ. Они дают ему возможность самостоятельно ставить радиоэлектронные помехи.

«На базе Ту-22М3 создавался и самолет разведчик, который в свое время был признан одним из лучших в классе. То есть все его возможности до конца еще не исчерпаны. Я думаю, что в скором времени нас еще и двигателисты порадуют. Они сделают для него более совершенную силовую установку, они как раз перешли на новые аддитивные технологии, повышающие КПД двигателя на 10-15%. Если такой двигатель мы ставим на Ту-22, то у него повышается дальность и экономичность полета», — продолжает военный аналитик.

Леонков также напомнил, что ранее Ту-22 имел возможность заправляться в воздухе, во время долгих перелетов, однако по договору СНВ заправочную установку пришлось снять.

«США и НАТО понимали, что если сам самолет будет способен на дозаправку в воздухе, его боевой радиус вырастает приблизительно в два раза. По своим характеристикам это очень и очень хороший самолет, который будет еще не раз модернизирован. Я считаю, что Ту-22 — это отличный универсальный солдат», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, самолет Ту-22М3 будет также принимать участие в военном параде в честь Дня Победы. Авиация Воздушно-космических сил уже завершила подготовку на полигоне Алабино. С 9 по 24 апреля летчики ВКС выполнили шесть тренировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.