При ударе США по Сирии большая часть оружия уничтожена советскими средствами ПВО — Генштаб ВС РФ

Москва, 25 апреля. При ракетном ударе Соединенных Штатов по Сирии большая часть высокоточного оружия была ликвидирована советскими комплексами Противовоздушной обороны (ПВО) производства 40-летней давности. Об этом в среду заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

«Хочу отметить, что большая часть высокоточного оружия была уничтожена советскими комплексами ПВО разработки сорокалетней давности», — заявил он.

Рудской уточнил, что в ликвидации западного оружия были задействованы С-125, «Оса» и «Квадрат», которые были восстановлены и усовершенствованы при участии российских инженеров.

Кроме того, отметил генерал-полковник, в общей сложности в трех районах перехвата зоны ответственности за противовоздушную оборону Хомс зенитными ракетными комплексами «Панцирь», «Оса», «БУК», С-125 и «Квадрат» сирийских вооруженных сил, по официальным данным, ликвидировано два десятка ракет.

Напомним, США, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам. По данным оборонного ведомства РФ, сирийские ПВО перехватили 71 ракету из 110. В результате удара западной коалиции пострадали три мирных сирийца.