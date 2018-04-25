Сирия: более 44 тысяч беженцев вернулись в свои дома в Дейр-эз-Зоре с начала декабря

Москва, 25 апреля. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что с начала декабря 2017 года более 44 тысяч человек вернулись в свои дома в провинции Дэйр-эз-Зор на восточном берегу Евфрата в Сирийской республике.

По его словам, восстановление объектов жизнеобеспечения в провинции Дейр Эз-Зор идет при содействии Центра по примирению враждующих сторон и под контролем Комитета управления восточными территориями.

«С начала декабря прошлого года на восточном берегу реки Евфрат в свои дома вернулись 44 тысячи 501 мирный житель», — отметил генерал-полковник.

Напомним, как сообщалось ранее, Россия в комиссии по перемирию в Сирийской республике за прошедшие сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня.