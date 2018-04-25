Москва, 25 апреля. При ударе по Сирии дорогостоящие, так называемые «умные» ракеты США попали в хозяйственные постройки, не имеющего отношения к армии, рассказал в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Наибольший урон дорогостоящими и так называемыми «умными» ракетами нанесен хозяйственным постройкам, не имеющим ничего общего с военной деятельностью», — подчеркнул он.

Напомним, США и их союзники нанесли удар по гражданским и военным объектам в Сирии в ночь на 14 апреля. Как сообщало Минобороны РФ, всего по территории САР было выпущено более 100 ракет, из них 71 сирийские военные успешно перехватили при помощи систем ПВО.

Президент РФ Владимир Путин осудил действия Вашингтона в Сирии, назвав их агрессией по отношению к суверенному государству. Он также отметил, что удары по САР являются помощью террористам и могут спровоцировать новую волну беженцев.