Меню
Общество
Полтавченко: Петербург станет первым городом, где заработает региональный оператор «Сколково»
Политика
Слабых бьют, с сильными считаются: эксперт рассказал, почему США не смогут обойти вето РФ в Совбезе ООН
Следующая новость
Загрузка...

    Полтавченко: Петербург станет первым городом, где заработает региональный оператор «Сколково»

    85

    Полтавченко: Петербург станет первым городом, где заработает региональный оператор «Сколково»

    Санкт-Петербург, 25 апреля. Губернатор Петербурга подвел итоги своей работы в 2017 году, выступив перед депутатами города в Законодательном собрании.

    Филиал фонда «Сколково» начнет работу в Санкт-Петербурге до 2018 конца текущего года. Об этом заявил губернатор Георгий Полтавченко во время отчета о деятельности правительства в ЗакСе.

    «До конца этого года в Петербурге заработает первый в России региональный оператор Фонда «Сколково». Желающим воспользоваться его ресурсами не придется, как раньше, переезжать в Москву или менять налоговую прописку», — сообщил губернатор Георгий Полтавченко.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    12:21   25 Апреля 2018
    570
    Россия начала производство С-400 для Турции

    Россия начала производство С-400 для Турции

    11:33   25 Апреля 2018
    273
    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    5:58   25 Апреля 2018
    6464
    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    22:51   24 Апреля 2018
    5291