Полтавченко: Петербург станет первым городом, где заработает региональный оператор «Сколково»
Санкт-Петербург, 25 апреля. Губернатор Петербурга подвел итоги своей работы в 2017 году, выступив перед депутатами города в Законодательном собрании.
Филиал фонда «Сколково» начнет работу в Санкт-Петербурге до 2018 конца текущего года. Об этом заявил губернатор Георгий Полтавченко во время отчета о деятельности правительства в ЗакСе.
«До конца этого года в Петербурге заработает первый в России региональный оператор Фонда «Сколково». Желающим воспользоваться его ресурсами не придется, как раньше, переезжать в Москву или менять налоговую прописку», — сообщил губернатор Георгий Полтавченко.