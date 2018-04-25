Полтавченко: Петербург станет первым городом, где заработает региональный оператор «Сколково»

Санкт-Петербург, 25 апреля. Губернатор Петербурга подвел итоги своей работы в 2017 году, выступив перед депутатами города в Законодательном собрании.

Филиал фонда «Сколково» начнет работу в Санкт-Петербурге до 2018 конца текущего года. Об этом заявил губернатор Георгий Полтавченко во время отчета о деятельности правительства в ЗакСе.