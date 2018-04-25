Российская система ПВО уничтожила два беспилотника боевиков у аэродрома Хмеймим в Сирии

Дамаск, 25 апреля. Российские средства противоракетной обороны обнаружили и уничтожили два беспилотника, выпущенные боевиками, в районе аэропорта Хмеймим в Сирии.

Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, инцидент произошел около 20.00 накануне. Российские средства ПВО, по данным Рудского, зафиксировали дроны на удалении 10 километров от аэродрома Хмеймим. Были уничтожены два беспилотных летательных аппарата боевиков.

Рудской также сообщил, что из Восточного Каламуна в пригороде Дамаска были вывезены 5,5 тысячи боевиков и членов их семей. Боевики также сдали сирийской армии 28 танков, 23 ракеты «Скад», 35 гранатометов.