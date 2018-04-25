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Специалисты РФ определят принадлежность вооружения, использованного США для удара по Сирии
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    Специалисты РФ определят принадлежность вооружения, использованного США для удара по Сирии

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    Специалисты РФ определят принадлежность вооружения, использованного США для удара по Сирии

    Москва, 25 апреля. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал- полковник Сергей Рудской сообщил, что обнаруженные после ударов США и их союзников по объектам в Сирии фрагменты ракет с серийными номерами позволят определить принадлежность вооружения.

    По его словам, они имеют характерные пробоины от поражающих элементов зенитных управляемых ракет. На агрегатах и узлах есть отметки с фирмами изготовителями, датами и серийными номерами, а также другие данные. 

    «Специалисты смогут без труда идентифицировать принадлежность этих фрагментов», — отметил генерал- полковник.

    Ранее сообщалось, что российские специалисты исследуют ракеты коалиции, захваченные в Сирии при ударе США и их союзников по гражданским и военным объектам САР. В Москву были доставлены две ракеты коалиции, включая «Томогавк».

    По информации министерства обороны РФ, целями удара коалиции США были объекты в Джарамани и Барзе, а также ряд аэродромов. Сирийские ПВО советского производства, выпущенные более 30 лет назад, смогли перехватить 71 из 110 ракет. 

    Автор: Тимур Румянцев
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