Специалисты РФ определят принадлежность вооружения, использованного США для удара по Сирии

Москва, 25 апреля. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал- полковник Сергей Рудской сообщил, что обнаруженные после ударов США и их союзников по объектам в Сирии фрагменты ракет с серийными номерами позволят определить принадлежность вооружения.

По его словам, они имеют характерные пробоины от поражающих элементов зенитных управляемых ракет. На агрегатах и узлах есть отметки с фирмами изготовителями, датами и серийными номерами, а также другие данные.

«Специалисты смогут без труда идентифицировать принадлежность этих фрагментов», — отметил генерал- полковник.

Ранее сообщалось, что российские специалисты исследуют ракеты коалиции, захваченные в Сирии при ударе США и их союзников по гражданским и военным объектам САР. В Москву были доставлены две ракеты коалиции, включая «Томогавк».

По информации министерства обороны РФ, целями удара коалиции США были объекты в Джарамани и Барзе, а также ряд аэродромов. Сирийские ПВО советского производства, выпущенные более 30 лет назад, смогли перехватить 71 из 110 ракет.