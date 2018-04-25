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Песков рассказал о рабочих планах Путина на 25 апреля
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    Песков рассказал о рабочих планах Путина на 25 апреля

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    Песков рассказал о рабочих планах Путина на 25 апреля

    Москва, 25 апреля. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет в Кремле вручение знаков Героев труда, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

    Далее президент проведет встречу с выпускниками программы управленческих кадров. По словам официального представителя Кремля, российский лидер с большим вниманием относится к этой программе и лично ее курирует.

    В частности, Путин планирует провести беседы с отличившимися выпускниками, которые были назначены временно исполняющими обязанности губернаторов — Дмитрием Азаровым (Самарская область), Александром Бурковым (Омская область), Станиславом Воскресенским (Ивановская область),  Глебом Никитиным (Нижегородская область), Александром Цыбульским (НАО) и другими.

    Напомним, что президентская программа подготовки управленческих кадров была создана для отбора и обучения эффективных руководителей. Подготовка осуществляется в ведущих вузах Петербурга.

    Автор: Юлия Майорова
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