Песков рассказал о рабочих планах Путина на 25 апреля

Москва, 25 апреля. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет в Кремле вручение знаков Героев труда, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Далее президент проведет встречу с выпускниками программы управленческих кадров. По словам официального представителя Кремля, российский лидер с большим вниманием относится к этой программе и лично ее курирует.

В частности, Путин планирует провести беседы с отличившимися выпускниками, которые были назначены временно исполняющими обязанности губернаторов — Дмитрием Азаровым (Самарская область), Александром Бурковым (Омская область), Станиславом Воскресенским (Ивановская область), Глебом Никитиным (Нижегородская область), Александром Цыбульским (НАО) и другими.

Напомним, что президентская программа подготовки управленческих кадров была создана для отбора и обучения эффективных руководителей. Подготовка осуществляется в ведущих вузах Петербурга.