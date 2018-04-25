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Удары коалиции США не смогли помешать мирному процессу в Сирии – Генштаб ВС РФ
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    Удары коалиции США не смогли помешать мирному процессу в Сирии – Генштаб ВС РФ

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    Удары коалиции США не смогли помешать мирному процессу в Сирии – Генштаб ВС РФ

    Москва, 25 апреля. Удары коалиции США не смогли помешать проходящему в Сирии мирному процессу, сообщает в среду Генштаб ВС РФ.

    В ведомстве отметили, что в настоящее время продолжается освобождение от террористических группировок южной окраины Дамаска – района Ярмук. Кроме того, в свои дома в Восточной Гуте вернулись уже свыше 62 тысяч мирных жителей.

    «Российским Центром по примирению враждующих сторон проводится работа по стабилизации обстановки и возвращению беженцев в свои дома», — подчеркнул начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    Он также добавил, что на данный момент из зоны деэскалации «Идлиб» в провинцию Алеппо вернулось 9508 человек.

    Удары коалиции США не смогли помешать мирному процессу в Сирии – Генштаб ВС РФ

    Напомним, США и их союзники нанесли удары по сирийским военным и гражданским объектам в ночь на 14 апреля. Как сообщало Минобороны РФ, всего по территории САР было выпущено более 100 ракет, из них 71 сирийская система ПВО успешно перехватила.

    Президент России Владимир Путин осудил действия Вашингтона в Сирии, назвав их агрессией по отношению к суверенному государству. Российский лидер отметил, что удары по САР являются помощью террористам, а также могут спровоцировать новую волну беженцев.

    Автор: Василий Котов
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