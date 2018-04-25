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Побывавшие на месте ударов США по Сирии люди не пострадали — Рудской
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    Побывавшие на месте ударов США по Сирии люди не пострадали — Рудской

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    Побывавшие на месте ударов США по Сирии люди не пострадали — Рудской

    Москва, 25 апреля. После ударов США и их союзников по якобы объектам с отравляющими веществами в Сирии там побывало много людей без средств защиты, никто из них не пострадал. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

    Люди без средств защиты, побывавшие на месте разрушенных объектов после удара западных стран, не пострадали. Российские специалисты в области отравляющих веществ на объекте «Барза» взяли необходимые пробы. Сергей Рудской подчеркнул, что анализ не выявил токсичных химикатов, что подтверждается в соответствующем отчете.

    «Это говорит о том, что в данном научно-исследовательском центре работы с отравляющими веществами давно не велись», — отметил представитель Генштаба.

    Он подчеркнул, что в данном случае непонятна логика руководства западных стран при выборе объектов для нанесения ударов. Если, по мнению Запада, там были запасы отравляющих веществ, то при ударах могли возникнуть очаги заражения местности.

    «А в случае с Дамаском неминуемо погибли бы десятки тысяч человек», — добавил он

    Рудской заметил, что в стране, где действительно ведутся разработки химоружия, склады и лаборатории тщательно охраняются. Однако в Сирии ничего подобного не наблюдалось — речь шла об обычных ангарах и помещениях складского типа.

    Автор: Ирина Селезнева
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