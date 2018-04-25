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Сирия получит новые средства ПВО от РФ в ближайшее время — Генштаб ВС РФ
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    Сирия получит новые средства ПВО от РФ в ближайшее время — Генштаб ВС РФ

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    Сирия получит новые средства ПВО от РФ в ближайшее время — Генштаб ВС РФ

    Москва, 25 апреля. Уже в ближайшее время Россия поставит военным Сирии новые средства ПВО. Такое заявление сделал руководитель Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    «Российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих, а также окажут помощь в освоении новых образцов средств ПВО, поставки которых будут осуществлены в ближайшее время», — объявил Рудской на брифинге в Минобороны РФ.

    Напомним, ранее военно-дипломатический источник заявил, что на данный момент у Сирии нет зенитно-ракетных комплексов С-300 из России. Тем не менее, вопрос о предоставлении САР современных российских средств ПВО обсуждался на высоком уровне.

    Сирия получит новые средства ПВО от РФ в ближайшее время — Генштаб ВС РФ

    Ранее в ходе массированного ракетного удара коалиции США по правительственным объектам в Сирии устаревшие сирийские средства ПВО — в основном советского производства — уничтожили около 70% всех запущенных ракет, сократив до минимума нанесенный коалицией ущерб.

    Автор: Валентин Меликов
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