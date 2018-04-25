Французского миллиардера подозревают в подкупе должностных лиц в странах Африки

Париж, 24 апреля. Известный французский бизнесмен, миллиардер Венсан Боллоре, был задержан в городе Нантер по подозрению в участии в коррупционных коммерческих схемах и использовании своих информационных ресурсов для поддержки политических манипуляций в Африке.

Как сообщила французская Le Monde, Боллоре задержали по подозрению в подкупе чиновников африканских стран — следствие предполагает, что в 2010 году его группа компаний Bollore путем подкупа получила контейнерные терминалы в портах столицы Того — города Ломе — и столице Гвинеи, города Конакри. Пресс-служба Bollore официально опровергла заявления о махинациях по условиям приобретения контейнерных терминалов.

Кроме того, Боллоре подозревают в том, что он использовал принадлежащее ему информационное агентство Havas для того, чтобы помочь прийти к власти африканских лидеров, которые сотрудничали с его группой.

Предполагается, что Боллоре использовал методы западных агентств — таких как Reuters и «Би-Би-Си» — для того, чтобы помочь удержаться у власти президенту Гвинеи Альфа Конде и президенту Того Фору Гнассингбе. Оба африканских президента пришли к власти путем государственного переворота — и все это время агентство Havas поддерживало их своими публикациями и пропагандой практически бесплатно. В обмен на это Конде разорвал действовавший контракт с оператором контейнерного терминала в Конакри — одном из крупнейших портов Африки — и отдал терминал Bollore Group. Аналогичная история произошла и в Ломе — порта мощностью в 3 млн тонн грузов в год.