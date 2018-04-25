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Политика
Сирия: боевики в Восточном Каламуне сдали САА 28 танков, и 35 гранатометов
Политика
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    Сирия: боевики в Восточном Каламуне сдали САА 28 танков, и 35 гранатометов

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    Сирия: боевики в Восточном Каламуне сдали САА 28 танков, и 35 гранатометов

    Дамаск, 25 апреля. В пригороде Дамаске Восточный Каламун подняты сирийские флаги. Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    По его словам, на территории восстанавливается инфраструктура, начали работу органы власти. Рудской добавил, что террористы в Восточном Каламуне сдали сирийской армии 28 танков, 23 ракеты «Скад», 35 гранатометов и большое число стрелкового оружия.

    Он уточнил, что пути доставки оружия западного производства в район столицы Сирии вызывает большой интерес. По словам Рудского, «среди них установки противотанковых управляемых ракет «Тоу» и другие».

    Также в Генштабе ВС РФ добавили, что с территории вывезены почти 5,5 тысячи боевиков и членов их семей.

    Сирия: боевики в Восточном Каламуне сдали САА 28 танков, и 35 гранатометов

    Автор: Анна Иванова
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