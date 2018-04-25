Меню
Новости Сирии
Минобороны Сирии детально проанализировало итоги отражения ракетного удара США — Генштаб ВС РФ
Политика
Слабых бьют, с сильными считаются: эксперт рассказал, почему США не смогут обойти вето РФ в Совбезе ООН
Следующая новость
Загрузка...

    Минобороны Сирии детально проанализировало итоги отражения ракетного удара США — Генштаб ВС РФ

    541

    Минобороны Сирии детально проанализировало итоги отражения ракетного удара США — Генштаб ВС РФ

    Москва, 25 апреля. Оборонное ведомство Сирии скрупулезно проанализировало результаты отражения ракетного удара США и их соратников, уже внесены изменения в систему ПВО САР. Об этом в среду сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    «Министерство обороны Сирии детально проанализировало результаты отражения ракетного удара. На его основе уже внесен ряд изменений в систему противовоздушной обороны страны, что еще больше повысит ее надежность», — подчеркнул он.

    Напомним, Вашингтон, Лондон и Париж в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по мнению западной коалиции, используются для производства химического оружия. Дамаск уничтожил все запасы химического оружия три года назад и с тех пор его не производил.

    Власти САР неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

    По данным Минобороны РФ, целями удара коалиции США были объекты в Барзе и Джарамани, а также ряд аэродромов. Сирийские ПВО советского производства, выпущенные более 30 лет назад, смогли перехватить 71 из 110 ракет. В результате удара Запада пострадали три мирных жителя.

    Глава российского государства Владимир Путин назвал действия Запада «актом агрессии» в отношении суверенного государства.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    12:21   25 Апреля 2018
    1094
    Россия начала производство С-400 для Турции

    Россия начала производство С-400 для Турции

    11:33   25 Апреля 2018
    283
    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    5:58   25 Апреля 2018
    6511
    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    22:51   24 Апреля 2018
    5301