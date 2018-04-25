Минобороны Сирии детально проанализировало итоги отражения ракетного удара США — Генштаб ВС РФ

Москва, 25 апреля. Оборонное ведомство Сирии скрупулезно проанализировало результаты отражения ракетного удара США и их соратников, уже внесены изменения в систему ПВО САР. Об этом в среду сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Министерство обороны Сирии детально проанализировало результаты отражения ракетного удара. На его основе уже внесен ряд изменений в систему противовоздушной обороны страны, что еще больше повысит ее надежность», — подчеркнул он.

Напомним, Вашингтон, Лондон и Париж в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по мнению западной коалиции, используются для производства химического оружия. Дамаск уничтожил все запасы химического оружия три года назад и с тех пор его не производил.

Власти САР неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

По данным Минобороны РФ, целями удара коалиции США были объекты в Барзе и Джарамани, а также ряд аэродромов. Сирийские ПВО советского производства, выпущенные более 30 лет назад, смогли перехватить 71 из 110 ракет. В результате удара Запада пострадали три мирных жителя.

Глава российского государства Владимир Путин назвал действия Запада «актом агрессии» в отношении суверенного государства.