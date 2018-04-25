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Политика
Песков рассказал о позиции России по новой «ядерной сделке» с Ираном
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    Песков рассказал о позиции России по новой «ядерной сделке» с Ираном

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    Песков рассказал о позиции России по новой «ядерной сделке» с Ираном

    Москва, 25 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, поддержит ли Россия новую сделку по ядерной программе Ирана. По словам представителя Кремля, основным вопросом является позиция самого Ирана.

    «Ключевой вопрос. СВДП (Совместный всеобъемлющий план действий — прим. ФАН) в нынешнем виде — продукт филигранных и напряженных усилий со стороны многих государств. Возможно ли в нынешней ситуации повторить такую успешную работу — это вопрос, — сказал пресс-секретарь в ходе брифинга. — Пока мы не знаем, о чем идет речь, мы выступлением за сохранение СВДП в нынешнем виде. Пока никакой альтернативы не существует».

    Летом 2015 года Иран, а также Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия подписали «ядерную сделку», на основании которого с Ирана были сняты международные санкции.

    Накануне президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной с американским коллегой Дональдом Трампом пресс-конференции предложил разработать и заключить новую «ядерную сделку» с Ираном.

    Автор: Ольга Завьялова
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